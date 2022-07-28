晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》運動攀登、滑板競賽場地 體育署編製設計參考圖說

2022/07/28 20:42

滑板園區模擬圖。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動攀登、滑板等極限運動，自從上屆東京進入奧運舞台後，已是時下最受年輕族群歡迎的新興選擇之一，為使我國相關運動設施能與國際接軌，體育署編製「運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說」，提供各地方政府規劃興建相關場地時，參採場館造價分析、環境規劃、安全規範及相關圖說等，並可輔導有意投入相關產業業者，作為場地評估及硬體建置參考。　　

體育署運動設施組專門委員黃幸玉表示，這次透過蒐集國際級競賽場地標準及設計方案，訂定我國競賽場地規劃準則及設計參考圖說，並根據體育署《運動設施規範及分級分類參考圖說》的設施等級分級方式，提出我國運動攀登及滑板場地設施的分級設置參考準則，另模擬規劃一座具3000席看台競賽場地及編列工程預算書，其內容包含設置暖身及競賽場地、觀眾席、媒體轉播區等所需運動設施，並規劃賽會六大族群動線（選手、裁判、媒體、VIP、賽會行政人員、觀眾），作為未來運動設施場館整備及興整建參考。

為促進全民參與，本圖說也提出休閒或訓練場館設置參考原則。運動攀登以年齡區分5個級別，從幼稚園、小學、國高中、專科大學及俱樂部、運動訓練中心，分別規範不同攀岩牆的型式及建議高度。滑板則以設施難度區分初階及中階者，如街道賽場地設置不同難度道具設施、公園賽碗池場地由不同高度及各種類型的圓銜接而成，以提供各設計單位參考準則。本圖說即將完成定稿驗收，預計今年8月公布於官網（http://www.sa.gov.tw），提供各界自行下載運用；未來將持續針對不同運動種類，研擬相關場地設施的設計規範，符合國際賽事標準，並提升國內選手競技實力。

運動攀登園區模擬圖。（體育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。