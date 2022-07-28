奧運》運動攀登、滑板競賽場地 體育署編製設計參考圖說

滑板園區模擬圖。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動攀登、滑板等極限運動，自從上屆東京進入奧運舞台後，已是時下最受年輕族群歡迎的新興選擇之一，為使我國相關運動設施能與國際接軌，體育署編製「運動攀登及滑板競賽場地規劃設計參考圖說」，提供各地方政府規劃興建相關場地時，參採場館造價分析、環境規劃、安全規範及相關圖說等，並可輔導有意投入相關產業業者，作為場地評估及硬體建置參考。

體育署運動設施組專門委員黃幸玉表示，這次透過蒐集國際級競賽場地標準及設計方案，訂定我國競賽場地規劃準則及設計參考圖說，並根據體育署《運動設施規範及分級分類參考圖說》的設施等級分級方式，提出我國運動攀登及滑板場地設施的分級設置參考準則，另模擬規劃一座具3000席看台競賽場地及編列工程預算書，其內容包含設置暖身及競賽場地、觀眾席、媒體轉播區等所需運動設施，並規劃賽會六大族群動線（選手、裁判、媒體、VIP、賽會行政人員、觀眾），作為未來運動設施場館整備及興整建參考。

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為促進全民參與，本圖說也提出休閒或訓練場館設置參考原則。運動攀登以年齡區分5個級別，從幼稚園、小學、國高中、專科大學及俱樂部、運動訓練中心，分別規範不同攀岩牆的型式及建議高度。滑板則以設施難度區分初階及中階者，如街道賽場地設置不同難度道具設施、公園賽碗池場地由不同高度及各種類型的圓銜接而成，以提供各設計單位參考準則。本圖說即將完成定稿驗收，預計今年8月公布於官網（http://www.sa.gov.tw），提供各界自行下載運用；未來將持續針對不同運動種類，研擬相關場地設施的設計規範，符合國際賽事標準，並提升國內選手競技實力。

運動攀登園區模擬圖。（體育署提供）

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