NBA》魏斯特街頭打零工 暖心勉勵男孩能當詹皇

魏斯特。(資料趙,美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕經常流浪街頭的前NBA球星魏斯特(Delonte West),近來又有段影音在網路瘋傳,內容是在維吉尼亞州打零工的他,與一對車內母子親切對話,他鼓勵男孩只要努力,就能像前騎士隊友詹姆斯(LeBron James)一樣成功,溫馨感人也引發球迷熱議。

據《ClutchPoints》等美媒報導,現年39歲的魏斯特幾經波折,近況似乎較為穩定,當被車裡男孩詢問,他是否出現在電玩2K時,魏斯特肯定回答還主動擊掌致意,並要小朋友好好加油,只要夠勤奮,就有機會成為職業球員,甚至像是曾與他並肩作戰的詹皇。

請繼續往下閱讀...

男孩母親則好奇,球員生涯為何沒有妥善投資?甚至家人未協助照顧?魏斯特則淡定回應:「我想過自己想要的生活,以前有錢時就讓所有人過的更好,但我不想要任何回報。」

魏斯特2004年NBA選秀第24順位被塞爾提克挑中,之後效力過超音速(現雷霆)、騎士及獨行俠等隊,不但驚傳曾與詹皇母親交往,還因吸毒、酗酒、非法持槍、鬥毆等醜聞纏身,2012年黯然離開聯盟。

近年被網友拍到他淪為街友行乞、慘遭毆打,直到獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)仗義相助,才戒毒接受心理治療。先前魏斯特受訪坦承,近年身心飽受折磨,「我精神狀況有問題,有些時候,甚至忘記自己打過籃球。」

Delonte West Spotted Outside in Great Spirits Explains Kid How he Played alongside Lebron & Is Featured in NBA 2k also explaining his life story in brief Hope that man never falls back in life to the state he once was pic.twitter.com/K9qcbmz3ZL