NBA》魏斯特街頭打零工 暖心勉勵男孩能當詹皇

魏斯特。（資料趙，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕經常流浪街頭的前NBA球星魏斯特（Delonte West），近來又有段影音在網路瘋傳，內容是在維吉尼亞州打零工的他，與一對車內母子親切對話，他鼓勵男孩只要努力，就能像前騎士隊友詹姆斯（LeBron James）一樣成功，溫馨感人也引發球迷熱議。

據《ClutchPoints》等美媒報導，現年39歲的魏斯特幾經波折，近況似乎較為穩定，當被車裡男孩詢問，他是否出現在電玩2K時，魏斯特肯定回答還主動擊掌致意，並要小朋友好好加油，只要夠勤奮，就有機會成為職業球員，甚至像是曾與他並肩作戰的詹皇。

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男孩母親則好奇，球員生涯為何沒有妥善投資？甚至家人未協助照顧？魏斯特則淡定回應：「我想過自己想要的生活，以前有錢時就讓所有人過的更好，但我不想要任何回報。」

魏斯特2004年NBA選秀第24順位被塞爾提克挑中，之後效力過超音速（現雷霆）、騎士及獨行俠等隊，不但驚傳曾與詹皇母親交往，還因吸毒、酗酒、非法持槍、鬥毆等醜聞纏身，2012年黯然離開聯盟。

近年被網友拍到他淪為街友行乞、慘遭毆打，直到獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）仗義相助，才戒毒接受心理治療。先前魏斯特受訪坦承，近年身心飽受折磨，「我精神狀況有問題，有些時候，甚至忘記自己打過籃球。」

Delonte West Spotted Outside in Great Spirits Explains Kid How he Played alongside Lebron & Is Featured in NBA 2k also explaining his life story in brief Hope that man never falls back in life to the state he once was pic.twitter.com/K9qcbmz3ZL — raphousetv （@raphousetv2） July 27, 2022

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