中職》范國宸、申皓瑋開轟 富邦斷樂天5連勝

富邦悍將申皓瑋（右）開轟回休息區與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將火力全開，范國宸連兩天開轟，申皓瑋也轟出全壘打，王正棠和董子恩演出猛打賞，以10:6擊敗樂天桃猿，樂天下半季出賽5場吞下首敗，終止跨上、下半季的5連勝。

2局上富邦林益全、申皓瑋安打，陳真選到四壞球，1出局攻佔滿壘，張冠廷安打攻下2分，取得2:0領先，下半局樂天林泓育全壘打扳回1分，本季前49場比賽只有1支全壘打的林泓育，最近3戰2轟。

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林泓育開轟。（記者陳志曲攝）

3局上樂天加倍奉還，范國宸和申皓瑋都轟出陽春砲，將比數拉開到4:1。范國宸連兩場開轟，申皓瑋3戰2轟，兩人以5支全壘打並列全隊最多。

范國宸。（記者陳志曲攝）

第4局富邦率先上場的張冠廷四壞球上壘，2出局後王正棠、范國宸和林益全安打各追加1分，比數形成7:1。

5局上富邦先靠著失誤和觸身球上壘，董子恩安打，再度1出局攻佔滿壘，王勝偉擊出高飛犧牲打，王正棠二壘打再下一城，下半局樂天余德龍、藍寅倫、林立、陳俊秀安打攻下2分，富邦9:3仍領先6分。

6局下樂天郭嚴文率先擊出二壘打，1出局後余德龍高飛犧牲打追平1分，第7局郭嚴文安打，朱育賢轟出2分砲，追到6:9只落後3分。

8局上富邦先靠著觸身球上壘，王正棠觸擊成內野安打，2出局後戴培峰頭部滑壘跑出內野安打，攻下1分，富邦10:6領先。

悍將先發陳仕朋。（記者陳志曲攝）

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