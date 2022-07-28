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中職》林智勝猛打賞、294轟出爐！ 味全宰兄弟奪下半季首勝

2022/07/28 22:46

林智勝猛打賞，還敲出3分砲率味全奪下半季首勝。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍隊昨被中信兄弟逼和，今天雙方再戰，龍隊打擊火力大爆發，其中林智勝單場4安、3打點，包含7局上3分打點全壘打，表現最亮眼。味全龍隊終場9:4擊敗中信兄弟，下半季首勝到手。

林智勝在昨12局大戰中就已經有雙安表現，今天火力更上層樓，2局上首先上場就敲安、李凱威再接著安打，龍隊靠著兄弟內野失誤先搶1分。兄弟2局下靠連續安打得3分一度反超，但5局上吳東融安打追平、拿莫•伊漾敲安超前1分，7局則是林智勝把握一二壘有人得分機會，敲出3分打點全壘打，這一轟也是他生涯第294轟，距離300轟里程碑只差6支。　

龍隊先發投手鋼龍2局下遇到亂流失3分，但之後回穩，投5局送出6次三振，失3分全數是非自責分。

鋼龍5局失3分非自責分，奪下勝投。（記者李惠洲攝）

中信兄弟明星賽前3戰都安排本土投手先發，今輪到黃恩賜出戰。黃恩賜前次一軍出賽對獅隊只投4局失6分、三振數掛零，狀況顯然有待調整。7月21日，黃恩賜在二軍出賽，這回交出6.2局無失分成績，今天黃恩賜前4局也只掉1分，無奈只差1人次有勝投資格的狀況下，5局上被連續4支安打痛擊，投不滿5局退場。

黃恩賜投不滿5局退場。（記者李惠洲攝）

拿莫伊漾4局敲超前安，把黃恩賜打退場，成為勝利打點。（記者李惠洲攝）

吳東融4局敲追平安。（記者李惠洲攝）

味全龍下半季開胡。（記者李惠洲攝）

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