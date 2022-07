MLB》平凡飛球變場內轟 金鶯「扛癌鬥士」送給主場球迷的告別禮？

金鶯「扛癌鬥士」曼西尼。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在交易大限前很可能會被交易的金鶯「扛癌鬥士」曼西尼(Trey Mancini),今天擊出罕見的「場內全壘打」,加上萊爾斯(Jordan Lyles)5.2局好投,幫助金鶯以3比0完封光芒。

曼西尼是在第8局擊出右外野飛球,光芒右外野手J.洛爾(Josh Lowe)第一時間沒有掌握住球,結果飛球掉下來打中J.洛爾的頭部,一路滾至右外野邊線附近,曼西尼一路連繞4個壘包,形成2分打點的場內全壘打。曼西尼賽後表示,「發生這樣的事情,我有點不知所措。」

金鶯「扛癌鬥士」曼西尼跑出場內全壘打。(今日美國)

《美聯社》報導,曼西尼和萊爾斯可能會在交易大限前,被金鶯隊交易。雖然金鶯處於重建狀態,今年卻一度打出10連勝,戰績以50勝49敗暫居美聯第四,仍不清楚金鶯隊未來的動向。

曼西尼在第8局上場打擊時,金鶯主場球迷歡聲雷動,曼西尼擊出這發少見的場內轟,卻也可能是他穿上金鶯球衣在主場的最後一發全壘打。曼西尼說,隊友奈文(Tyler Nevin)跟我說球迷大喊自己的名字,「這對我意義重大,同時,我也不知道接下來幾天會發生什麼事情,但我想確保沉浸在今天的每一個時刻。」

曼西尼是在2016年被金鶯選中,曾在2019年單季交出35轟的好表現,但2020年他宣布罹患大腸癌第3期,整年沒有參加比賽,最後曼西尼扛癌成功,2021年賽季重回賽場。曼西尼去年獲得美聯東山再起獎。曼西尼本季出賽89場,交出10轟、40分打點、打擊率0.271成績。

OH MY GOSH TREY MANCINI INSIDE THE PARK HOME RUN!! pic.twitter.com/XalJdgpqK6

The connection between @TreyMancini and the Baltimore faithful is special. pic.twitter.com/3Yji9Ips8k