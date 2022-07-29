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MLB》平凡飛球變場內轟 金鶯「扛癌鬥士」送給主場球迷的告別禮？

2022/07/29 08:34

金鶯「扛癌鬥士」曼西尼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在交易大限前很可能會被交易的金鶯「扛癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），今天擊出罕見的「場內全壘打」，加上萊爾斯（Jordan Lyles）5.2局好投，幫助金鶯以3比0完封光芒。

曼西尼是在第8局擊出右外野飛球，光芒右外野手J.洛爾（Josh Lowe）第一時間沒有掌握住球，結果飛球掉下來打中J.洛爾的頭部，一路滾至右外野邊線附近，曼西尼一路連繞4個壘包，形成2分打點的場內全壘打。曼西尼賽後表示，「發生這樣的事情，我有點不知所措。」

金鶯「扛癌鬥士」曼西尼跑出場內全壘打。（今日美國）

《美聯社》報導，曼西尼和萊爾斯可能會在交易大限前，被金鶯隊交易。雖然金鶯處於重建狀態，今年卻一度打出10連勝，戰績以50勝49敗暫居美聯第四，仍不清楚金鶯隊未來的動向。

曼西尼在第8局上場打擊時，金鶯主場球迷歡聲雷動，曼西尼擊出這發少見的場內轟，卻也可能是他穿上金鶯球衣在主場的最後一發全壘打。曼西尼說，隊友奈文（Tyler Nevin）跟我說球迷大喊自己的名字，「這對我意義重大，同時，我也不知道接下來幾天會發生什麼事情，但我想確保沉浸在今天的每一個時刻。」

曼西尼是在2016年被金鶯選中，曾在2019年單季交出35轟的好表現，但2020年他宣布罹患大腸癌第3期，整年沒有參加比賽，最後曼西尼扛癌成功，2021年賽季重回賽場。曼西尼去年獲得美聯東山再起獎。曼西尼本季出賽89場，交出10轟、40分打點、打擊率0.271成績。

金鶯「扛癌鬥士」曼西尼。（美聯社）

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