MLB》天使開放聽取球員報價 美媒爆教士曾探詢過大谷翔平

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日前曾表態交易大限前不會交易大谷翔平，不過曾有多支球隊探詢過大谷翔平，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料教士是其中一隊。

天使本季更是開高走低，目前以42勝56敗位居美聯西部第四，與季後賽漸行漸遠，據《紐約郵報》報導指出，天使願意聽取所有球員的報價，除了楚奧特之外，因為他有完整的不可交易條款，而大谷翔平的交易機率渺茫，最有可能會被交易的是「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），以及牛棚投手泰普拉（Ryan Tepera）和路普（Aaron Loup）。

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雖然天使目前暫無計劃要交易大谷翔平，但仍願意聽取各隊報價，《The Athletic》記者羅森索點名教士就是其中之一，儘管報價可能沒有吸引天使，但教士陣中有許多潛力新秀和具有天賦的年輕球員，如果天使真的考慮把大谷送出去的話，換來多名好手的話，教士無疑是選項之一。而大都會也已經與天使展開談判，大都會現任總管艾普勒（Billy Eppler）過去在天使隊擔任總管、並主導簽下大谷翔平。

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