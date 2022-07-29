MLB》太威了！「法官」驚天再見轟 追平洋基隊史紀錄

洋基「法官」賈吉揮出再見全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰皇家，兩隊前8局打完戰成0比0平手，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在9局下擊出再見全壘打，幫助洋基以1比0氣走對手。這也是賈吉本季第39轟。

9局下皇家派出終結者終結者巴洛（Scott Barlow），1出局後，賈吉鎖定第一顆95.4英哩的四縫線速球，一棒掃出左、中外野再見全壘打。這一轟的飛行距離為436英尺；同時，這是洋基隊本季第12次向對手說再見。

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根據《ESPN Stats & Info》指出，這是賈吉今年第3發再見全壘打，追平1959年的洋基隊名將曼托（Mickey Mantle），並列洋基隊史最多。

賈吉此役3打數1安就是支再見轟，吞下2次三振、選到1次保送，還跑出1次盜壘成功，賽後打擊率為0.293。賈吉本季跑出10次盜壘成功，已經是生涯新高。

《美聯社》指出，洋基前一次靠著再見陽春砲，以1比0贏球，是在2004年4月22日（美國時間）。

洋基先發泰隆（Jameson Taillon）投6局賞8次三振無失分，馬納利奇歐（Ron Marinaccio）中繼2局無失分，終結者霍姆斯（Clay Holmes）投1局無失分，收下今年第5勝；皇家強投辛格（Brady Singer）7局飆10次三振，僅被敲1安，沒有失分，無關勝敗。巴洛投0.1局挨一發再見陽春砲，吞下今年第3敗。

洋基全場僅有2支安打，卻有一發再見轟；皇家全場則有4支安打。

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