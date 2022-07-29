中職》在新竹球場飛撲導致左肩開刀 林哲瑄：受傷後一切都化為烏有

林哲瑄日前美技撲接導致受傷，檢查結果為左肩關節唇撕裂傷，確定將要開刀。（資料照，富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕新竹市立棒球場啟用後問題不斷，富邦悍將林哲瑄日前在外野展現撲接飛球美技，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，引發外界熱議，確定將安排開刀手術修補，預計將休養8個月，本季提前結束。林哲瑄今天在臉書上吐露心聲，並再次強調球場安全的重要，也希望未來各級單位都應該好好的重視，保障球員有個健全的職場環境。

33歲富邦隊長林哲瑄在臉書PO文表示，這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過，回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束。

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林哲瑄指出，受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望自己的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視，讓球團、聯盟以及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障！

林哲瑄也透露，在得知自己的傷勢之後，老婆當天傳了訊息給他，除了相當心疼之外，也擔憂地跟他討論如果未來無法百分之百的恢復到場上，甚至提到提早結束職業生涯後的計畫，回完訊息後，靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！

最後，林哲瑄再次強調球場安全的重要，也希望未來各級單位都應該好好的重視，保障球員有個健全的職場環境，林哲瑄感謝這幾天各單位和球迷們的關心，還有富邦球團對他的照顧以及後續的安排。「手術後我會好好努力復健儘快回到球場上， 讓大家再看到我在場上拚戰，也請繼續為富邦悍將加油!!」

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