MLB》白襪跑壘消極又離譜 球評怒噴：沒看過這麼爛的球隊

賈西亞跑壘失誤。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊陣中不乏明星球員坐鎮，其中包括安德森（Tim Anderson）、阿布瑞尤（Jose Abreu）都是指標性球星，不過白襪本季戰績不符預期，球隊最近離譜行為也引來球評砲轟。

《NBC Sports》球評史東（Steve Stone）在節目上痛斥「這是我所見過跑壘最糟糕的球隊，他們明明就可以輕鬆得分，偏偏就是會有一些白癡的跑壘失誤」史東說的是白襪昨日對陣洛磯的比賽中，跑者賈西亞（Leury Garcia）在三壘上，面對洛磯捕手狄亞茲（Elias Diaz）突然牽制導致超離譜回壘不及的狀況。

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Whatever choice Leury García made here was not the correct one pic.twitter.com/nSiN9jxqpK — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 27, 2022

史東隨後更批評「我還看見有人打中球後，然後就散步到一壘，就好像他們要去參加春季野餐一樣」「這是一場比賽，你必須每場比賽都全力以赴，如果你不這樣做，你就會跟白襪一樣」

本季白襪被看好能從美聯中區脫穎而出，但開季至今僅打出49勝49敗的成績，明顯不符預期，也讓部分球迷要求開除總教練拉魯薩（Tony La Russa），前陣子更爆出白襪球員之間形成「派系」分裂球隊，白襪下一步該怎麼走，仍是未知數。

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