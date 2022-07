MLB》白襪跑壘消極又離譜 球評怒噴：沒看過這麼爛的球隊

賈西亞跑壘失誤。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕白襪隊陣中不乏明星球員坐鎮,其中包括安德森(Tim Anderson)、阿布瑞尤(Jose Abreu)都是指標性球星,不過白襪本季戰績不符預期,球隊最近離譜行為也引來球評砲轟。

《NBC Sports》球評史東(Steve Stone)在節目上痛斥「這是我所見過跑壘最糟糕的球隊,他們明明就可以輕鬆得分,偏偏就是會有一些白癡的跑壘失誤」史東說的是白襪昨日對陣洛磯的比賽中,跑者賈西亞(Leury Garcia)在三壘上,面對洛磯捕手狄亞茲(Elias Diaz)突然牽制導致超離譜回壘不及的狀況。

Whatever choice Leury García made here was not the correct one pic.twitter.com/nSiN9jxqpK