MLB》傷癒復出首戰繳5局好投 菊池雄星打老虎奪第4勝

菊池雄星。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力藍鳥的日籍左投菊池雄星，7月初因頸部拉傷進入傷兵名單，相隔23天後傷癒復出重返大聯盟投手丘，今對戰老虎繳出5局5K失1分的優質好投，助隊以5:3贏球，菊池歸隊首戰就拿下本季第4勝。

菊池雄星今年季前和藍鳥簽下3年3600萬美元的合約，但開季表現不盡理想，前16場先發戰績為3勝5敗、防禦率高達5.12，7日先發對戰運動家，僅投2.1局失4分，共投出7次四壞球，隔日就因頸部拉傷被放進傷兵名單。

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菊池雄星休養15天後，日前在小聯盟3A進行復健賽，先發5局飆4K無失分，證明傷勢並無大礙，今天歸隊先發戰老虎，首局首打席雖然被葛洛斯曼（Robbie Grossman）擊出左外野二壘安打，攻佔得點圈，但他連續解決3個人次化解危機，而次局遭卡斯楚（Willi Castro）狙擊，被敲出中外野陽春砲掉分。

菊池雄星在第3局之後逐漸回穩，只投出1次保送讓對手上壘，4到5局都投出三上三下，菊池雄星復出首戰主投5局用67球，被敲2支安打失1分，另有5次三振和1次保送，防禦率降至4.89。

藍鳥打線也相挺菊池，3局下先扳平比數，明星三壘手查普曼（Matt Chapman）在4、6局分別敲出左外野2分彈和陽春砲，單場雙響灌進3分打點，儘管老虎在7、8兩局追回2分，但仍難挽頹勢，簡森（Danny Jansen）8局下靠著高飛犧牲打，打進保險分，終結者羅馬諾（Jordan Romano）後援1.1局無失分，成功關門，藍鳥終場以5：3擊敗老虎，羅馬諾收下本季第22場救援成功。

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