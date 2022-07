MLB》藍鳥花69億翻修自家主場 要讓球迷體驗現代化！（影音）

多倫多藍鳥隊羅傑斯中心。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多藍鳥隊今天宣布計畫花2.3億美元(約新台幣69億),重新翻修主場羅傑斯中心(Rogers Centre)球場,但翻修的部分不包含用草地取代人工草皮,預計花兩至三個休賽季進行翻修作業,但不會影響藍鳥隊的比賽。

《美聯社》報導,藍鳥隊整修主場的作業內容,包含更換上層觀眾席的所有座位、修改外野牛棚、調整外野全壘打牆的高度,以及調整外野座位區等等。藍鳥隊總裁夏皮羅(Mark Shapiro)表示,「最大焦點是專注於讓球迷體驗現代化。」

2023年球季結束後,藍鳥隊將改造下層區域,以創造更好的看球視野,包含減少界外區域。目前球場的設計是為了配合美式足球比賽,但當地美式足球隊多倫多淘金人(Toronto Argonauts)已經在2015年離開羅傑斯中心。

藍鳥隊將利用翻修球場,擴大主場休息室,以及球員所需的設施,像是重訓室等。夏皮羅表示,翻修工作完成後,羅傑斯中心的主場觀眾容量會減少,但沒有說明會減少多少人。

羅傑斯中心是在1989年6月啟用,當時名字為天虹體育館(Sky Dome),2005年被羅傑斯通訊集團買下,才改名為羅傑斯中心。

羅傑斯中心是大聯盟第一個開放式屋頂的球場,也是全30座職業棒球場中第七老的球場。

