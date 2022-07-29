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MLB》藍鳥花69億翻修自家主場 要讓球迷體驗現代化！（影音）

2022/07/29 11:31

多倫多藍鳥隊羅傑斯中心。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥隊今天宣布計畫花2.3億美元（約新台幣69億），重新翻修主場羅傑斯中心（Rogers Centre）球場，但翻修的部分不包含用草地取代人工草皮，預計花兩至三個休賽季進行翻修作業，但不會影響藍鳥隊的比賽。

《美聯社》報導，藍鳥隊整修主場的作業內容，包含更換上層觀眾席的所有座位、修改外野牛棚、調整外野全壘打牆的高度，以及調整外野座位區等等。藍鳥隊總裁夏皮羅（Mark Shapiro）表示，「最大焦點是專注於讓球迷體驗現代化。」

2023年球季結束後，藍鳥隊將改造下層區域，以創造更好的看球視野，包含減少界外區域。目前球場的設計是為了配合美式足球比賽，但當地美式足球隊多倫多淘金人（Toronto Argonauts）已經在2015年離開羅傑斯中心。

藍鳥隊將利用翻修球場，擴大主場休息室，以及球員所需的設施，像是重訓室等。夏皮羅表示，翻修工作完成後，羅傑斯中心的主場觀眾容量會減少，但沒有說明會減少多少人。

羅傑斯中心是在1989年6月啟用，當時名字為天虹體育館（Sky Dome），2005年被羅傑斯通訊集團買下，才改名為羅傑斯中心。

羅傑斯中心是大聯盟第一個開放式屋頂的球場，也是全30座職業棒球場中第七老的球場。

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