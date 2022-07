MiLB》菁英等級的跑速！台美混血大物快腿衝出場內全壘打 （影音）

卡洛爾。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇隊3A台美混血大物外野手卡洛爾(Corbin Carroll),今天他在比賽中擊出一發場內全壘打,單場2安1打點,但響尾蛇隊3A最後以4比11不敵天使隊3A。

卡洛爾是在3局下揮出中、右外野飛球,打在全壘打牆,天使隊3A中外野手接到球後,回傳至內野,但卡洛爾已跑回本壘,形成場內全壘打,這一顆飛球的飛行距離為428英呎(約130公尺)。大聯盟新秀排名網站《MLB Pipeline》在推特上指出,卡洛爾他以每秒30英呎的菁英等級跑速,讓他跑出場內轟。

小聯盟的記者戴克斯特拉(Sam Dykstra)在推特上發文指出,「這球的擊球初速為106.1英哩,飛行距離逾420英呎以上。可能不會是真正的全壘打,所以無論如何卡洛爾辦到了。」

卡洛爾此役單場2安1打點,包含一發場內轟,賽後打擊率為0.278。他本季交出20轟、跑出25次盜壘成功,整體攻擊指數(OPS)高達1.080。

No. 1 @Dbacks prospect Corbin Carroll hustles around the bases with an elite 30 ft/sec sprint speed for an inside-the-park homer for the @Aces: pic.twitter.com/Ua8phyPZeI