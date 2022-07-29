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中職》史上第4人！ 富邦悍將8月3日為羅力舉行百勝儀式

2022/07/29 11:12

羅力百勝紀念球衣。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將羅力於7月23日在新竹棒球場對味全龍拿下生涯第100勝，成為中職第4位百勝投手，球團將在8月3日（週三）於新莊主場賽前舉辦生涯百勝頒獎儀式，入場球迷可以獲得限量百勝紀念板。

上週羅力在新竹球場拿下本季第3勝、生涯第100勝，球團推出羅力100勝紀念商品，包括100勝紀念球衣、紀念球、紀念手套及紀念啤酒杯，從26日開放球迷預購至28日止銷售額已破200萬元，羅力感謝球迷們的支持，他說：「這些收藏品很有紀念價值，我這一輩子都會記得這一刻，證明了我在台灣拿到了100勝。」

羅力的100勝紀念球衣是球團準備給他的驚喜，直到當天9局下半時才提前讓羅力先行穿上，並在賽後脫下風衣亮相，羅力說：「看到球衣的第一眼就相當興奮，迫不及待想要和大家分享，在這（追逐百勝）過程中付出很多的努力，這是相當榮耀的一刻。」

球團將在8月3日賽前舉辦盛大的羅力百勝頒獎儀式，內野進場球迷可獲得羅力百勝紀念板（數量有限，送完為止），球迷朋友可在頒獎儀式時高舉紀念板同慶，同時還有神秘祝賀要獻給羅力，亞瑟王、亞瑟傳奇家族會員，可透過富邦悍將APP報名參加賽前場內觀禮儀式，限額39名，詳細報名時間及相關注意事項，可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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