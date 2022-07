MLB》道奇14安打爆洛磯 還派野手「關門」助隊完封寫罕見紀錄

道奇二壘手艾柏托登板投球。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇先發投手安德森(Tyler Anderson)今天交出7局無失分好投,外加打線狂敲14安,最後在客場以13比0痛扁洛磯,第9局道奇還派出二壘手艾柏托(Hanser Alberto)客串投球,他後援1局無失分。

安德森今天主投7局僅被敲4安,送出4次三振,沒有投出任何保送,摘得今年第11勝,賽後防禦率為2.61。安德森今天唯一遇到的麻煩,反而是主審,因為安德森的帽緣上有不明污漬,被主審要求擦掉。

道奇先發投手安德森。(美聯社)

道奇全場揮出14支安打,透納(Trea Turner)單場3安3打點,包含一支清壘二壘安打。拉克斯(Gavin Lux)單場也貢獻3安1打點,史密斯(Will Smith)則是2安3打點。

9局上打完取得13分大幅領先的道奇,9局下派出艾柏托客串投球,這是他今年第三度以「投手」身分登板,艾柏托後援1局被敲2安,但沒有失分。

根據《ESPN Stats & Info》指出,艾柏托是自1961年擴編年代後,第三位在最後半局「關門」幫助球隊完封的野手,前兩位分別是今年的巨人外野手岡薩雷茲(Luis Gonzalez)、以及2019年的道奇馬丁(Russell Martin)。

洛磯先發投手伍雷納(Jose Urena)僅投3局被敲10安,失掉8分7分自責,吞本季第3敗。

Tyler Anderson cleaning his hat after umpires told him to. pic.twitter.com/QjDxIr4rKe