MLB》道奇14安打爆洛磯 還派野手「關門」助隊完封寫罕見紀錄

道奇二壘手艾柏托登板投球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發投手安德森（Tyler Anderson）今天交出7局無失分好投，外加打線狂敲14安，最後在客場以13比0痛扁洛磯，第9局道奇還派出二壘手艾柏托（Hanser Alberto）客串投球，他後援1局無失分。

安德森今天主投7局僅被敲4安，送出4次三振，沒有投出任何保送，摘得今年第11勝，賽後防禦率為2.61。安德森今天唯一遇到的麻煩，反而是主審，因為安德森的帽緣上有不明污漬，被主審要求擦掉。

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道奇先發投手安德森。（美聯社）

道奇全場揮出14支安打，透納（Trea Turner）單場3安3打點，包含一支清壘二壘安打。拉克斯（Gavin Lux）單場也貢獻3安1打點，史密斯（Will Smith）則是2安3打點。

9局上打完取得13分大幅領先的道奇，9局下派出艾柏托客串投球，這是他今年第三度以「投手」身分登板，艾柏托後援1局被敲2安，但沒有失分。

根據《ESPN Stats & Info》指出，艾柏托是自1961年擴編年代後，第三位在最後半局「關門」幫助球隊完封的野手，前兩位分別是今年的巨人外野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、以及2019年的道奇馬丁（Russell Martin）。

洛磯先發投手伍雷納（Jose Urena）僅投3局被敲10安，失掉8分7分自責，吞本季第3敗。

Tyler Anderson cleaning his hat after umpires told him to. pic.twitter.com/QjDxIr4rKe — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） July 29, 2022

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