MLB》104年偉業再等等 大谷翔平連6場至少10K逼近「三振王」紀錄

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平，今天同場投打二刀流在主場對戰遊騎兵，挑戰本季第10勝，再度叩關相隔104年的棒球之神紀錄，今繳出6局11K失2分的優質好投，可惜球隊打線熄火，天使終場以0：2輸球，大谷苦吞本季第6敗，單季第10勝只能再等等。

大谷翔平苦吞本季第6敗，但連續6場三振數達雙位數，有望挑戰隊史最多7場的紀錄。（今日美國）

大谷翔平今天2度挑戰單季第10勝，若拿下勝投，將成為睽違104年來首位「單季10勝、10轟」的選手，與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）齊名。

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大谷翔平今天首局就出現亂流，連續被敲出三支安打攻占滿壘，其中天敵海姆（Jonah Heim）也敲出安打，本季對戰6打數有安打，大谷及時回穩連續飆出3K，化解失分危機，力保不失分。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平第2局投出2次三振，投出三上三下，第3局在一壘有人1出局時對決天敵海姆，讓他擊出一壘滾地球形成雙殺，中斷本季對戰連6打數有安打的紀錄，這也是他本季首度解決海姆。

不過，另一名對付大谷翔平也十分有心得的N.洛爾（Nathaniel Lowe），賽前生涯對戰打擊率高達3成08，他在4局上從大谷手中擊出中外野陽春砲，幫助遊騎兵先馳得點。

大谷5局上再度掉分，史密斯（Josh H. Smith）和P席格（Corey Seager）安打串連，打回遊騎兵的第2分。大谷翔平第6局雖然在無人出局時再被N.洛爾擊出三壘安打，但他仍連續投出2K，再讓卡胡（Kole Calhoun）敲出右外野飛球遭接殺，安全下庄。

大谷翔平此役先發6局用98球，被敲8支安打失2分，另有11次三振，最快球速達100.5英哩（約161.7公里），防禦率微升至2.81。大谷本季累積9場至少10K的比賽，高居聯盟最多，而連續6場三振數達雙位數，續寫日本投手新猷，有望追平由1977年大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）寫下的連7場至少10K的隊史紀錄。

天使今只出現5支零星安打，大谷翔平4打數無安打，打擊率降至2成54，天使終場以0：2遭遊騎兵完封，無緣暌違1個多月的3連勝，大谷也苦吞2連敗及本季第6敗，主投5局無失分的遊騎兵26歲右投豪爾德（Spencer Howard）收下本季第2勝。

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