晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》104年偉業再等等 大谷翔平連6場至少10K逼近「三振王」紀錄

2022/07/29 12:29

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平，今天同場投打二刀流在主場對戰遊騎兵，挑戰本季第10勝，再度叩關相隔104年的棒球之神紀錄，今繳出6局11K失2分的優質好投，可惜球隊打線熄火，天使終場以0：2輸球，大谷苦吞本季第6敗，單季第10勝只能再等等。

大谷翔平苦吞本季第6敗，但連續6場三振數達雙位數，有望挑戰隊史最多7場的紀錄。（今日美國）

大谷翔平今天2度挑戰單季第10勝，若拿下勝投，將成為睽違104年來首位「單季10勝、10轟」的選手，與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）齊名。

大谷翔平今天首局就出現亂流，連續被敲出三支安打攻占滿壘，其中天敵海姆（Jonah Heim）也敲出安打，本季對戰6打數有安打，大谷及時回穩連續飆出3K，化解失分危機，力保不失分。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平第2局投出2次三振，投出三上三下，第3局在一壘有人1出局時對決天敵海姆，讓他擊出一壘滾地球形成雙殺，中斷本季對戰連6打數有安打的紀錄，這也是他本季首度解決海姆。

不過，另一名對付大谷翔平也十分有心得的N.洛爾（Nathaniel Lowe），賽前生涯對戰打擊率高達3成08，他在4局上從大谷手中擊出中外野陽春砲，幫助遊騎兵先馳得點。

大谷5局上再度掉分，史密斯（Josh H. Smith）和P席格（Corey Seager）安打串連，打回遊騎兵的第2分。大谷翔平第6局雖然在無人出局時再被N.洛爾擊出三壘安打，但他仍連續投出2K，再讓卡胡（Kole Calhoun）敲出右外野飛球遭接殺，安全下庄。

大谷翔平此役先發6局用98球，被敲8支安打失2分，另有11次三振，最快球速達100.5英哩（約161.7公里），防禦率微升至2.81。大谷本季累積9場至少10K的比賽，高居聯盟最多，而連續6場三振數達雙位數，續寫日本投手新猷，有望追平由1977年大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）寫下的連7場至少10K的隊史紀錄。

天使今只出現5支零星安打，大谷翔平4打數無安打，打擊率降至2成54，天使終場以0：2遭遊騎兵完封，無緣暌違1個多月的3連勝，大谷也苦吞2連敗及本季第6敗，主投5局無失分的遊騎兵26歲右投豪爾德（Spencer Howard）收下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。