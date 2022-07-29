經典賽》高虹安不放棄爭取WBC熱身賽在新竹舉行

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天指出，希望市府與球團趕緊改善新竹棒球場，她將不放棄爭取WBC世界棒球經典賽熱身賽在新竹舉行的可能性。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，她曾在6月偕同體育署、新竹市府與清大棒球教練林琨瀚等人會勘新竹棒球場，要求體育署和市府啟用前必須釐清問題，並督促相關單位完成整建進度，但遺憾會勘的建議，並沒有被竹市府接納，但她也不放棄努力協助爭取WBC世界棒球經典賽熱身賽在新竹舉行。

高虹安說，早在新竹棒球場開幕賽前，團隊就找科技業贊助商，一起爭取明年2023WBC世界棒球經典賽台灣官方熱身賽在新竹棒球場舉辦。

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原本已成功為新竹棒球場爭取到WBC官辦熱身賽第一優先評估場地，但如今，新竹棒球場的狀況很可能因此被其他城市取代。

高虹安說，非常可惜的是，新竹棒球場在開幕賽之後出了這些狀況，那當然國際賽事的部分，WBC也要重新來評估可能會由其他的城市來取代，所以當然希望市府與球團應盡快改善新竹棒球場，因為大家都不希望球員因球場狀況而受傷。

再者若國際賽事真的在新竹市舉辦的話，這樣的球場如果讓國際的球員在這邊受傷，相信也是在國際蒙羞的事，因此她未來會持續邀請國際專家，來到新竹市的棒球場，讓新竹棒球場可以真的符合國際標準，並持續爭取WBC的熱身賽，在新竹市舉辦的可能性。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天指出，希望市府與球團趕緊改善新竹棒球場，她將不放棄爭取WBC世界棒球經典賽熱身賽在新竹舉行的可能性。（資料照，記者洪美秀攝）

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