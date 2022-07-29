經典賽》組最強日本隊！ 栗山監督8月親訪大谷、達比修

大谷翔平。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽明年3月開打，日本隊監督栗山英樹預訂8月上旬將赴美親自徵詢天使大谷翔平、教士達比修有、藍鳥菊池雄星和小熊鈴木誠也等人意願，他說：「希望組成現階段最強球隊，我相信所有選手都想參與WBC。」

經典賽首輪預賽分4組、每隊5隊，台灣和古巴、義大利、荷蘭，及1支在今年資格賽勝出的球隊，都分在A組，而日本、南韓，則和澳洲、中國等隊分在B組，昨在東京舉行的賽程公布記者會，栗山英樹就親自出席。日本隊在明年3月9日預賽首戰迎戰中國，10日則面對勁敵南韓，11日對手是資格賽勝出球隊，12日對澳洲，戰績前兩名球隊將晉8強賽。

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栗山將日韓戰視為預賽最關鍵之戰，而面對大谷翔平可望參加經典賽，南韓媒體也對此嚴陣以待，指出：「光是聽到大谷翔平的名字，對韓國棒球來說就是很大的負擔。」日本在第1、2屆經典賽完成連霸，第3、4屆則拿下季軍，但面對南韓未占上風，目前兩國在經典賽的累積對戰成績是4勝4敗，南韓在首屆拿第3，第2屆不敵日本居亞軍，第3、4屆則都未打進8強。

為了奪回經典賽冠軍，日本隊除了計畫11月9、10日在札幌巨蛋和澳洲進行兩場熱身賽，栗山也將在下月親自赴美確認球員意願，為「最強日本隊」佈局。

達比修有。（資料照，法新社）



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