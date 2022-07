美國隊里昂「單局雙響」 。(棒協提供)

〔記者龔乃玠/台南報導〕上屆被台灣隊中斷3連霸的美國隊,今天在首戰就有備而來,二棒指定打擊里昂(Jordan Leon)竟在首局就敲出2支特大號全壘打的雙響砲,猛灌5分打點灌爆捷克隊,誓言重返榮耀。

美國隊在2013、2015、2017年都奪下U12世界盃冠軍,上一屆卻只有第7名,寫下隊史最差,今天他們在首局就火力全開,里昂在1局上單局2次上場都敲全壘打,下棒奧馬利再上演「背靠背全壘打」,捷克先發投手僅投0.1局就掉11分退場。

捷克先發被打退場後,美國隊火力沒有停歇,馬丁尼茲再敲美國隊單局第4轟,單局就狂轟14分,展現異次元級的火力。

Team USA's Jordan Leon hit the first homerun of the U-12 Baseball World Cup 2021! #U12WorldCup @usabaseball12u pic.twitter.com/1aw6hEDeYB