中職》誰下令開放使用？藍營質疑新竹球場原定年底完工 市府給回應

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天再度質疑新竹棒球場原定12月底完工、到底誰下令未完工前就開放使用？對此市府表示：與味全龍球團、中職場勘後開放。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天提到，依據「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，清楚寫明球場預訂完工日期是111年12月31日，究竟是哪位決策者、依照什麼原因，決定讓球場開放比賽使用？籲市府公開說清楚。

市府工務處副處長游蘭英表示，昨天行政院也說明過，公共工程已取得使用執照後，雖然未完成驗收也可先行使用，過去都有前例可循。棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試、試營運，在開幕賽前為進行壓力測試賽，甚至也請球團及龍來營運公司和中華職棒進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開放使用的。

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教育處副處長沈靜濤也說明，有關富邦悍將選手林哲瑄受傷情形，市府一直與富邦球團保持密切聯繫，了解林哲瑄選手傷勢的情形，市府也與富邦球團領隊林華韋保持聯繫，會提供所需要的協助。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天再度質疑新竹棒球場原定12月底完工、到底誰下令未完工前就開放使用？對此市府表示：與味全龍球團、中職場勘後開放。（林耕仁團隊提供）（記者洪美秀攝）

對於球員的傷勢，市府是以誠摯的心情關心球員的身體狀況，後續更會以最專業的角度將球場改善的更好，提供球員更安全的比賽環境。

林耕仁表示，棒球場上週五風光開幕後就造成球員受傷及停賽，相關缺失也逐一浮現，事件發生1個多星期，他要質問市府到底是誰下開放指令，讓球場在沒有驗收下開幕比賽，他已委請律師組成法律團隊，主動協助球團、球員申請國家賠償，讓真正需要咎責的決策者負起責任。

此外，林耕仁也拿出一份「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，資料載明球場變更設計且增加預算後，完工日期是111年12月31日。他質疑「為什麼市府沒有依照查核小組所紀錄時間執行？」如果依照原定完工時間，相信會有更多時間改善球場缺失，球員也不致會受傷。

林耕仁說，這份資料顯示原預定完工時間是12月底，結果市府好大喜功、不顧觀眾與選手安全，只以政治利益角度來開幕，但他會持續站在球員及市民立場，捍衛應有的權利。

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