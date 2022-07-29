U12》外國小將沒吃過的「神力加持」 黃偉哲送台南限定「眾神保佑」

台南市長黃偉哲送台南限定「眾神保佑組」點心，為WBSC U12 各國小將們加油。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕睽違3年、眾所期待的「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship），將在今（29）晚熱力登場，市長黃偉哲為了歡迎遠道而來的各國小球員，準備威力加強版的台南古蹟限定「眾神保佑組合箱」，祝福每個小球員都能獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下在台南的美好回憶。

台南市長黃偉哲贈送「眾神保佑威力加強版」點心，為WBSC U12 各國小將們加油。（台南市府提供）

黃偉哲表示，這次是疫情後，台灣首度迎來這麼盛大的國際賽事，有來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚到台南，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備最好吃、最有梗的台南限定點心，讓小球員們享受之餘，也一起收下台南的歡迎跟加油。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲錄製影片為各國小將加油。（台南市府提供）

台南古蹟限定商品「眾神保佑組」，包括「一定要成功」洋芋片、「一定要保佑」媽祖泡芙，「一定要致勝」至聖點心麵，以及「惡靈退散」「一定要乖乖」等八家將乖乖等點心，好吃又給力。

台南古蹟限定商品「眾神保佑組」，包括「一定要成功」洋芋片、「一定要保佑」媽祖泡芙，「一定要致勝」至聖點心麵。（記者洪瑞琴攝）

除此之外，南市府還特別邀請這次參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台大使錄製影片，與黃偉哲一同為WBSCU-12世界盃棒球錦標賽加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法