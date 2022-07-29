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高球》旅日姚宣榆明拚綠林盃冠軍 抗熱喝加鹽沙士

2022/07/29 15:59

第二回合姚宣榆繼續領先（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金330萬元的TLPGA綠林慈善盃今進行第二回合，旅日好手姚宣榆抗熱打出73桿，以兩回合總桿低於標準桿1桿的143桿，暫時保持領先，也是兩輪成績唯一低於標準桿的選手。

姚宣榆上月才在JLPGA日本次巡賽靜岡新聞SBS女子賽，奪下睽違4年的旅日第4冠，她返台後也維持好手感，明天將帶著3桿領先出發，爭奪后冠與冠軍獎金60萬元。

姚宣榆在首輪繳出眾家好手最佳的70桿，但她表示，今天旗位較難，進攻角度受限，又多在果嶺的邊邊角角，如果長桿狀況不好，很難抓鳥，因此次輪只繳出3鳥、4柏忌的73桿，未能趁勢擴大領先。

由於今天依然高溫炎熱，姚宣榆表示，體能消耗很大，體力明顯下降，因此賽後會先好好休息，明天決賽時會多補充水分，尤其是要加鹽，或喝自加鹽的沙士調節體溫，再來就是要專心應戰，一不小心就會掉桿的。

甫轉入職業打首場職業賽的張雅淳，今天2鳥、1柏忌還有1雙柏忌，今天也打出73桿，兩回合成績為高於標準桿兩桿的146桿，落後姚宣榆3桿，暫時居次。

至於紐西蘭籍洪玉霖及梁宜羚今天各交出73桿與75桿，兩人同以149桿暫並列第三位，落後領先者6桿。

第二回合姚宣榆繼續領先（TLPGA提供）

張雅淳暫列第二（TLPGA提供）

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