MiLB》小聯盟出現512英呎怪力轟！ 官網驚嘆：直接消失了...（影音）

MAMMOTH 512' from Elly De La Cruz his 1st Double-A HOME RUN!!!







Lookouts lead 2-0, T5 pic.twitter.com/7ilFoOpF8l — Chattanooga Lookouts （@ChattLookouts） July 29, 2022

〔體育中心／綜合報導〕紅人農場排名第2的大物德拉克魯茲（Elly De La Cruz），今天在2A的比賽敲出512英呎的怪力轟，引起球迷驚嘆，大聯盟官網也特別撰文報導。

紅人2A今對上天使2A，打第二棒的德拉克魯茲首打席就開砲，轟出右外野陽春彈，這是他生涯2A首轟，也是他本季第21轟（在高階1A轟出20發全壘打）。

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值得一提的是，大聯盟官網指出，德拉克魯茲今天這轟飛行距離預計有512英呎，直接飛出球場，完全看不見落點，成為「消失的」全壘打，球迷紛紛在網上讚嘆：「未來之星」、「太讓人震驚了」、「沒有極限啊」。

報導特別指出，自2015年《Statcast》啟用以來，大聯盟僅2發全壘打超過500英呎，分別是「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2016年8月6日擊出的504英呎、馬札拉（Nomar Mazara）2019年6月21日轟出的505英呎。

德拉克魯茲今日4打數敲2安，貢獻2分打點，賽後打擊率0.222，他現年20歲，是一位多明尼加籍的選手，未來表現值得關注。

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