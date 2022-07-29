電競》全台最大反毒電競賽事 國泰反毒英雄爭霸週六決戰

2022國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽，決賽明日熱血開戰。（國泰金控提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台共同舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，決賽本月30日線上登場，吸引全台1523所學校、共14753位選手共襄盛舉，爭取Acer Aspire 1輕薄筆電、PaGamO遊戲虛擬寶物等總價值87萬元的各項大獎。

國泰反毒英雄爭霸賽今年進入第3屆，本屆賽事報名人數再創高峰，成長近3成。最終脫穎而出的140組隊伍，將於決賽爭奪最高殊榮。年年有新創舉的國泰反毒英雄爭霸賽今年推出「共學組」新賽制，競賽題庫中融入新的「情境題」，期望家長與老師能與孩子們共同學習一般生活中可能遇到的反毒情境，也能組隊參賽，通力合作爭取冠軍頭銜，獎品包括第2度加入反毒電競行列的Acer宏碁公司提供Acer Aspire 1輕薄筆電，以及各項PaGamO好禮。

請繼續往下閱讀...

自2019年起舉辦的國泰反毒英雄爭霸賽，為電競結合反毒教育的答題類型戰略遊戲，玩家們需解出「毒品防治認知」及「學科知識」的遊戲題目，並同步與對手攻防中守住領土，豐富的遊戲設計廣受大朋友、小朋友喜愛，國泰人壽資深副總劉大坤說：「國泰投入反毒邁入第5年，至今已超過百萬學子受益，未來將攜手更多專業組織與專家，持續推出適性的反毒教材，透過國泰志工的力量，讓校園與親子的反毒教育更有影響力。」

國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽邁入第三屆，2020年總決賽現場競爭激烈。（國泰金控提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法