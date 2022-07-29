NBA》誰能與三巨頭一同先發？ 美媒點出湖人評估標準

里維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在湖人至今未有大動作交易的情況下，下賽季該如何安排先發陣容成為教練團的一大課題，為此美媒撰文點出若想成為湖人新賽季先發球員應滿足的特質。

在詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）已占據三個先發位置的情況下，《The Athletics》的記者Jovan Buha的報導中指出，湖人將在季前訓練營的目標是找到擁有外線投射能力及擁有防守能力的後衛或側翼球員，而在接下來的季前賽及訓練營能站出來有所表現的球員將成為最可能拿下湖人開季先發位置的球員。

請繼續往下閱讀...

其實湖人在上個賽季就一直飽受缺乏外線及防守能力的3D型球員所苦，雖然佩林卡（Rob Pelinka）在休賽季努力將球隊的陣容變得更為年輕同時擁有出色的運動能力，但由於近年自由市場對於3D型球員的要價變得過於高昂，所以湖人一直難以簽下適合的球員。

在難以從市場中補強的情況下，去年簽下的小將里維斯（Austin Reaves）將是一個可能的選項，他除了擁有上賽季與三巨頭配合的默契外，他在多個位置上的防守能力也有目共睹，除此之外新簽下的後衛沃克（Lonnie Walker IV）也可能獲得先發機會，但他的外線穩定度不足將是一大隱憂。

雖然最終魏斯布魯克仍有可能在湖人管理層的妥協下被交易出去，但教練團必須做好最壞的打算，倘若最終球隊仍維持現有陣容，湖人小將們必須在季前訓練營拿出更好的表現，才有機會在湖人先發中佔有一席之地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法