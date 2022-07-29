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MLB》就是有英雄命！ 洋基「法官」透露驚天再見轟的背後心態（影音）

2022/07/29 19:46

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出驚天再見轟，幫助球隊1：0氣走皇家，賈吉賽後也談到他當下打擊的心態。

賈吉9下上場前，此役前2次打擊都吞三振，但賈吉再度展現他的英雄命，第一球就出棒，狙擊皇家終結者巴洛（Scott Barlow），敲出再見全壘打率隊獲勝，這是賈吉本季第39轟，也是他今年第3發再見全壘打。

賈吉。（法新社）

據大聯盟官網報導，賈吉賽後受訪表示：「在那種情況下，我已經2支0吞2k，最壞的情況還能是什麼呢？我就是上場試著把事情做好，盡量在打擊區做出貢獻，為我身後的人做點什麼，幸運的是，第一球就把比賽結束。」

洋基贏球後，終結2連敗，賈吉說道：「今天很難熬，尤其是吞下2連敗之後，此役辛格（Brady Singer）封鎖了我們的打線，這種感覺不太好，但是這支球隊團結一心，一直戰鬥到最後。」

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）也嘆讚賈吉的表現，「這傢伙又再一次辦到了，非常令人難以置信，似乎每一個關鍵時刻，他都會為球隊挺身而出。」

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