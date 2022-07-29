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NFL》打破交易傳聞 海鷹3年21億距約綁住24歲怪物外接手

2022/07/29 21:17

麥特卡夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹今日以3年7200萬美金（約21.5億新台幣）延長合約，綁住陣中24歲明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf），其5820萬美金的保證薪資中包含3000萬美金的簽約金，也創下NFL外接手史上最高。

2019年進入NFL後，麥特卡夫隨即成為海鷹陣中不可或缺的進攻武器。簽下延長合約後，麥特卡夫的年薪來到2400萬美金，超越隊友明星安全衛J.亞當斯（Jamal Adams）的1750萬，成為目前海鷹陣中年薪最高的球員；也與水牛城比爾的S.迪格斯（Stefon Diggs）並列目前NFL第6高薪的外接手。

根據《ESPN》報導，麥特卡夫皆現身於海鷹日前兩次的季前訓練營，但未實際參與訓練。海鷹總教練卡羅（Pete Carroll）則澄清，麥特卡夫沒下場訓練並非與其動刀後的左腳有關，而是當時合約尚未談妥，也表示麥特卡夫目前恢復狀況相當良好。

有鑒於先前海鷹總管史奈德（John Schneider）對於此休季發生多筆外接手鉅約，導致外接手年薪頻頻暴漲感到吃驚；加上他們早已送走當家明星四分衛R.威爾森（Russell Wilson），外界紛紛猜測海鷹很可能步入重建，而麥特卡夫也將成為可變賣的資產。不過如今海鷹正式與麥特卡夫完成延長合約，打破先前的交易傳聞，他也搖身一變成為海鷹的新未來看板球星。

大學經歷過嚴重頸部傷勢，一度無法再打球的麥特卡夫，進入NFL後卻是全勤出賽，3個球季共繳出3170碼與29次接球達陣，並於2020年入選職業盃，該季推進1303碼，打破隊史單季最高接球碼數紀錄。

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