U12》夜間加班車報你知 搭公車來加油

2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽期間，夜間加班車時間表。（南市交通局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽今（29）晚在台南亞太國際棒球訓練中心開打，即日起至8月7日賽事期間，南市交通局規劃大台南公車夜間加班車，方便球迷利用大眾運輸到場觀賽加油。

南市交通局表示，外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且台灣隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至晚上10時15分發末班車，球迷可多加利用。

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自行開車的球迷，則可利用國道1號永康交流道接中正北路、永安路、長和路至環館路（棒球場），或國道8號新吉交流道接台19（安和路）、長和路至環館路（棒球場）；市區球迷就近由公園路接台19（安和路）、長和路至環館路（棒球場），交通局也已在沿線重要路口設置進、離場動線指標，建議球迷依指標或現場交警人員指揮行駛。

在汽車停車方面，球迷可利用長和路路外停車場、館安路路外停車場免費停車，共計781席汽車位、1730席機車格位，也可以付費使用周邊民間停車場，共計491席汽車位及118席機車位。另外在環館路東段部分人行道也有開放臨時停放機車，約1200席。

交通局表示，賽事期間也會在大台南智慧交通中心同時監看南市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過南市即時交通資訊網、路側資訊可變標誌（CMS）等，發佈路況導引資訊，以降低主要道路交通衝擊，紓解壅塞車流。

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