中職》明星賽火熱登場 德保拉正面對決江坤宇、王威晨

德保拉（左）、古林睿煬分別擔任明星隊、台灣隊先發投手。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「2022台灣精品中華職棒明星對抗賽」將於7月30、31日，在台中洲際棒球場熱鬧開打，睽違已久的夏日盛宴強勢回歸，不容錯過的明星賽頂尖對決、最有趣精彩的技術挑戰賽，都將在明星賽兩日與大家相見。今（29）日除說明技術挑戰賽規則及公益機制，同時也正式公布中華隊和明星隊第一天的先發陣容。

睽違已久的明星賽正式回歸，蔡其昌會長、中華隊總教練林岳平與明星隊總教練林威助在歡迎晚宴上特別感謝所有的教練以及選手們。有球迷們的踴躍支持，明星賽的成功復辦，勢必是所有球迷最引頸期盼的事情，希望球迷們這兩天能夠好好享受比賽，一起進場為自己支持的球員加油。球迷們的期待也充分反映在票房上，明星賽首戰預售票截至今天為止已經突破15,000張，次戰也有近11,000張，明星賽兩日票房皆破萬開出佳績。

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深受球迷喜愛的「野手速球王」，各隊野手已經準備好拿出看家本領比拼球速，兩隊各派2位球員，並邀請4位YouTuber分別加入兩隊，每隊共4名選手參賽。每位選手有3球機會從投手丘投向本壘，球速加總最多公里數的隊伍獲勝。個人球速成績加總最高者，即為本次明星賽速球王。

「打準大賽」考驗選手的打擊技巧與手感，兩隊各派出3位選手，共6名選手參賽，每人有5次揮棒機會。場內將劃分為5個區域，各區域代表一個分數，擊出飛球於該區域落地則可得到相對應分數，若球直接擊中分數牌則得分加權3倍。第5次揮棒所得到的分數加權2倍，直接擊中分數牌則加權6倍分數。最終各隊選手分數加總較高的隊伍獲勝。個人分數加總最高者，即為本次明星賽打準王。

球迷們引頸期盼的「全壘打大賽」採計時制，每位選手有3分鐘擊球時間，且每人中間有1次60秒的暫停時間，為保護選手也將執行擊球落地後，投手才能投下一球的規定，若將球打出球場外每球可額外獲得20秒，並於3分鐘正規賽結束，休息30秒後，進行額外加時賽。預賽打出最多全壘打的前4名選手，將晉級隔天決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數/揮擊次數）。

決賽規則與預賽相同，最終擊出最多全壘打者，即為本屆全壘打大賽冠軍，若全壘打支數相同則並列冠軍。決賽最後30秒為公益金球時間，每擊出一支全壘打，臺灣銀行將捐贈5克黃金存摺。

今年的明星賽，中華職棒聯盟特別邀請台灣大車隊於市區提供球迷接駁乘車服務，明星賽兩日將在洲際棒球場周邊「崇德十九路」與「洲際一街口」位置，安排100輛計程車排班提供乘車服務，在賽會期間提供舒適及便捷的接駁選擇。55688集團除了獻上搭車優惠，也為球迷們挺職棒流下的汗水買單，即日起到9月30日止，打開55688 APP或是潔衣家官網下單，輸入「CPBL0727」序號即可至超商免費送洗一件各式衣物，55688集團送好康，邀請球迷一同支持中華職棒明星賽。

★中職明星賽首戰雙方先發陣容

★台灣隊

棒次 球員 守備位置

1 郭天信 右外野手

2 江坤宇 游擊手

3 陳傑憲 中外野手

4 林立 DH

5 許基宏 一壘手

6 王威晨 三壘手

7 詹子賢 左外野手

8 林岱安 捕手

9 林靖凱 二壘手

先發投手:古林睿煬

★中職明星隊

棒次 球員 守備位置

1 王勝偉 游擊手

2 陳晨威 中外野手

3 陳子豪 右外野手

4 林智勝 DH

5 林子豪 三壘手

6 拿莫．伊漾 一壘手

7 岳東華 二壘手

8 曾陶鎔 左外野手

9 高宇杰 捕手

先發投手:德保拉

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