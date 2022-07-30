MLB》打擊率聯盟倒數第六 他為何被點名是有趣交易目標？

響尾蛇一壘手沃克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限將至，但今年的交易市場卻十分冷淡，《The Athletic》點名記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文指出，有一位打者雖然打擊率僅2成04，卻成為市場上相當有趣的交易目標。

羅森索表示，目前市場上可能換東家的一壘手中，國民隊貝爾（Josh Bell）是最受歡迎的球員，太空人、釀酒人還有其他球團都有意願將他網羅入陣。不過響尾蛇隊的31歲一壘手沃克（Christian Walker），同樣也是這個位置上值得考慮的人選。

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沃克在本季打擊率僅2成04，是符合規定打席的打者中倒數第六低，不過他本季有23發全壘打，同時他的預期加權上壘率（xwOBA）為3成29，wRC+（加權得分創造值）也有110，表示他的打擊表現是高於聯盟平均10%，同時他也是個很好的防守者，在DRS（15）與OAA（11）兩項防守指標都名列前茅，而且與本季合約就到期的貝爾相比，沃克還有2年的控制權。

不過羅森索點出，由於響尾蛇已經有個不錯的農場深度，因此他們想要透過交易增加大聯盟陣容的強度，這也增加交易沃克的困難。因為通常競爭季後賽的球隊，都是想透過送出還沒辦法在大聯盟貢獻的農場選手，來補強大聯盟端戰力。

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