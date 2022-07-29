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籃球》白曜誠被PLG、T1首輪鎖定 得到空氣的補償由各聯盟決定

2022/07/29 21:40

白曜誠被PLG桃園領航猿和T1聯盟高雄海神在今年首輪選中。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕白曜誠被PLG桃園領航猿和T1聯盟高雄海神在今年首輪選中，無論最終選擇哪隊，都會有球隊用珍貴的首輪選秀權換到「空氣」，而籃協在公布選秀指引時，其實就有討論過類似情況，是否會有「補償機制」，得由各聯盟訂定。

籃協去年為保障球員權益，因此要求PLG、T1聯盟和SBL都得遵守選秀指引，其中最重要的一環就是不得限制球員參加其他聯盟選秀。

今年有不少球員就同步報名至少2聯盟的選秀，其中有5位是至少在2聯盟獲選，又以白曜誠的案例最為特別，因為他是唯一1位被PLG和T1首輪指定的球員，而海神為此還花了150萬元向中信特攻買選秀權，領航猿的第三順位則是去年交易得到，所以白曜誠無論選擇哪隊，都對其中一隊造成中傷害。

籃協當時公布選秀指引時，也討論過此情況，但聯盟之間搶人各憑實力，畢竟選秀本就不是「對答案」，而是充滿變數跟風險，並未列入共同約束的範圍，至於選到「空氣」該如何補償，將是交由各聯盟自己去決議。

事實上，在球員正式簽約前，兩大職籃都有45天的議約期，就是讓球隊和球員去商談合約，用各自的籌碼去談判，至於哪隊能成功搶到人，就是各憑本事。

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