MLB》洋基為何搞不定卡斯提歐？ 紐媒曝紅人管理層談判策略

卡斯提歐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在換回明星外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）後，補強先發投手變成為他們今年的第一要務，而紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo）就是他們鎖定的目標之一，雖然洋基動作頻頻但至今雙方並未有更進一步的談判進度，對此紐媒透露了紅人管理層目前的談判態度。

《NJ.com》記者Brendan Kuty撰文表示，一位了解洋基內部情況的人士表示，洋基認為他們已經對紅人表達了對卡斯提歐的濃烈興趣，但從紅人管理層的反應看來，他們似乎是打算要等到交易截止日將近才打算採取行動，紅人現在顯露出一種我們要到截止日前才會再回來跟你討論這筆交易的態度。

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而《ESPN》記者Buster Olney的報導則指出，先前雖然業界猜測紅人有可能會選擇留下卡斯提歐，但在經過一系列的市場評估後，紅人正全力執行送走卡斯提歐的計畫，因為在現有可交易的市場中，卡斯提歐被認為是檯面上最好的先發投手，這對於紅人在換取未來資產上是一大利多。

卡斯提歐在今年的14場先發中繳出4勝4敗，防禦率2.86的成績，且他要到明年球季結束後才會進入自由球員市場，擁有多一年的使用權更是能大大提升他的交易身價，目前紅人的操作方式應該是希望能多聽取報價，以確保能從卡斯提歐身上獲取最大利益，在許多球隊都對他有興趣的情況下，卡斯提歐究竟獎落誰家應該會等到更靠近交易截止期限前才會出爐。

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