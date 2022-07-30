MLB》「我只是不夠好」 洋基170轟重砲離隊倒數計時？

蓋洛在洋基隊表現不佳，且沒有回升的跡象。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季中交易大限即將到來，在洋基隊交易來明星外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）後，重砲外野手蓋洛（Joey Gallo）在洋基隊的時光似乎已所剩無幾。

《The Athletic》洋基隨隊記者艾德勒（Lindsey Adler）撰文描述蓋洛的掙扎，認為儘管蓋洛可能即將離開這支球隊，但他的一生恐怕都會持續回憶起自己在紐約洋基隊的時光。「每當我看到洋基帽子與洋基隊球衣，我都得明白一點，那就是我在洋基隊打得不好，我希望我不是這樣的。」蓋洛在美國時間周四受訪時表示。

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本季蓋洛的打擊率僅1成59，上壘率2成82，敲出12發全壘打，從先發到現在已經淪落至板凳，他在洋基的表現遠比在遊騎兵隊時來得糟糕，而且沒有任何復甦的跡象。

其實在洋基隊獲得他時就已經理解蓋洛的特性：能夠敲出很多全壘打、會吞下很多三振，防守相當優異。而本季蓋洛的觸球率（Contact rate）與被三振率其實並沒有太大的落差，但他的紮實擊球率以及整體的擊球初速都有顯著的下降，同時也直接反應在他的成績上，因為蓋洛就是典型的TTO（Three True Outcomes）球員，但若蓋洛無法將球打得紮實好發揮出傲人怪力，那麼他就單純只是個打擊率很低的差勁打者。

「當我看到數字時，我感覺我打得比那更好。有些機制上的事情我覺得可以更好地掌控住，棒球是個奇怪的運動。你可以因為事情有一些些錯誤，然後在棒球層面上你開始每天都這樣做，它就開始成為你沒注意到的習慣。我只是感覺有些事情已經脫離我的節奏，也失控了。」蓋洛談起自己的狀況。

蓋洛表示，自己其實並不了解什麼是最低點（rock bottom），但他認為在大聯盟、他效力洋基隊的經驗可能就是所謂的最低點。「我只是不夠好。」當蓋洛被記者問到自己的掙扎時，給出相當洩氣的回應。

布恩與蓋洛。（資料照，美聯社）

但蓋洛究竟出了什麼問題？總教練布恩（Aaron Boone）受訪時回答：「我覺得這有點像是很多因素疊加起來，我想他試著在機制上做些調整，但不一定完全適合他。同時我想他因為表現掙扎在這裡承受很巨大的壓力，我認為他承擔了這樣的重負。」

談起紐約，蓋洛坦言：「這裡是個你打不好會很煎熬的地方。很難處理這樣子的事情，而當每一天結束，你會想要讓粉絲感到高興也為你感到驕傲。所以當你不斷因為自己不好的表現接收到粉絲不好的反饋時，儘管可以理解但也很難熬。它不會讓你對自己感覺良好，但這是某些我需要去學習的事情，然後我將其視為讓我成長為一名球員的一部分。」

蓋洛明白，他自己從粉絲身上所獲得的回饋，並不是他來到紐約後所期待的，而儘管他打算利用糟糕的過程讓自己變得更好，效果卻不如預期。「我感覺很糟...我打得不好，我沒有符合期待，這些東西是我難以下嚥的藥丸。」

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