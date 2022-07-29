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U12》 黃偉哲開球有架勢 為棒球小將們加油

2022/07/29 22:49

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」今日登場，台南市長黃偉哲主持開球儀式。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2021第6屆U-12世界盃棒球錦標賽」今（29）日登場，台灣隊首戰對戰巴拿馬，由台南市長黃偉哲在國際棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒協副理事長林華韋陪同下，站上投手丘開球，隨後並在球上簽名紀念，姿勢百分百，為精彩賽事留下歷史鏡頭。

台南市長黃偉哲與棒球小將們擊掌加油。（台南市府提供）

黃偉哲表示，因為疫情關係，大家都悶很久了，所以每支球隊到台灣都磨拳擦掌、蓄勢待發，實力非常堅強，台灣隊小將當然也不含糊，今天做好萬全準備對戰巴拿馬。

黃偉哲表示，比賽是一回事，最重要的是比賽的精神，以及大家對棒球的喜愛可以延續，南市會持續辦好U-12少棒錦標賽，今年希望能把冠軍盃留在台灣，也期盼每位選手都能夠盡興地發揮實力，一展長才。

「2021第6屆U-12世界盃棒球錦標賽」開戰，台南市長黃偉哲（中）與球迷觀眾為棒球小將們加油。（台南市府提供）

南市體育局長陳良乾表示，台灣隊首戰對手原本為義大利隊，但考量球員健康及防疫因素，27日經WBSC決議異動賽程，調整為台灣隊與巴拿馬進行首戰，而義大利則改與委內瑞拉打第1場比賽。

今年賽事來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，各國少棒好手齊聚台南爭奪金盃。

南市體育局表示，市府團隊也將與安南醫院持續合作，以高規格落實各項防疫工作，維護球員及球迷健康，歡迎大家到台南共襄盛舉，一起為少棒好手打氣，為賽事加油。

「2021第6屆U-12世界盃棒球錦標賽」今日開打，啦啦隊在場邊熱情加油。（台南市府提供）

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