晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

藤球》國際藤總改選 藤協理事長蔡鴻鵬當選副會長

2022/07/29 22:50

藤協理事長蔡鴻鵬當選副會長。（藤球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕國際藤球總會（International Sepaktakraw Federation, ISTAF）29日在泰國曼谷阿爾梅洛茲酒店（Al Meroz Hotel Bangkok）舉行會員大會，會中進行四年一次的改選，中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬順利當選副會長（Vice President）。現任泰國籍的會長Gen. Charouck Arirachakaran少將也獲得連任，繼續領導國際藤總邁向下一個四年的發展，總會秘書長仍由阿都哈林（ABDUL HALIM BIN KADER, BBM）留任。

本屆大會進行四年一度的改選，藤協理事長蔡鴻鵬接下前任理事長葉政彥的棒子，在副會長的競爭中順利當選，任期將從2022至2026年。蔡鴻鵬除了感謝各國家代表的支持外，也表示要歸功於曾擔任國際藤總副會長、亞洲藤總執行委員的藤協名譽理事長葉政彥、黃忠仁先生打下的良好基礎。

蔡鴻鵬表示，這是一個責任的開始，希望擔任這個職位能有助於讓臺灣與國際接軌，未來也將爭取國際正式錦標賽來台舉辦，並促進與其他會員國彼此往來互動，包括教練、選手、裁判等各方面的交流。

國際藤總秘書長阿都哈林在會議中報告，國際藤總已經正式向國際奧林匹克委員會（IOC）提出申請加入會員，並有多個國際組織從旁協助，希望推進藤球運動登上奧運殿堂。國際藤總也與電競公司合作，未來將開發藤球遊戲軟體，期盼藤球納入電競比賽一環，從實體到線上全面發展。

國際藤總主辦的世界盃藤球賽（ISTAF World Cup）也將於今年11月23至29日在韓國大田市舉行，韓國藤球協會理事長也在會中熱情邀約各國隊伍前去參賽，一起共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。