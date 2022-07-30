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網球》拉杜卡努聘俄國教練 意外引發英國政治爭議

2022/07/30 07:13

拉杜卡努。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多，「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）為了備戰8月底美國網球公開賽，決定與俄國新銳教頭圖薩諾夫（Dmitry Tursunov）合作，這位19歲衛冕者卻意外引發政治效應，甚至被英國議員批評為「恥辱」。

據《衛報》等英媒報導，自俄國軍事入侵烏克蘭後，溫布頓網球錦標賽已全面禁止俄國、白俄羅斯選手參賽，如今人氣寵兒拉杜卡努卻聘用俄籍教頭，顯然已挑動國內政客敏感神經，態度強硬的工黨議員布萊恩（Chris Bryant）告訴《每日電訊報》：「克里姆林宮將把這當成一場公關政變，並表明英國並不真正關心烏克蘭的戰爭，所以如果艾瑪一意孤行，那將是真正的恥辱。」英媒還爆料，圖薩諾夫就因為簽證問題，近來無法經常陪伴愛沙尼亞名將康塔維特（Anett Kontaveit）旅行各地參賽， 才導致師徒被迫分道揚鑣。　　　

羅馬尼亞與中國混血的拉杜卡努，去年美網從會外賽殺入奪冠而一戰成名，但突然爆紅的「英國甜心」飽受盛名所累，頻換教練加上經常受傷，盛極而衰導致戰績持續下滑，今年三個大滿貫賽都於次輪止步，目前女單排名第10的她，美網已面臨沉重保分壓力。至於現年39歲的圖薩諾夫，曾在去年11月直言要當拉杜卡努的教練實在太難，「若她團隊現在打電話給我，問我是否想訓練她，我會害怕到發抖，因為你不知道何時會被解僱。」　

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