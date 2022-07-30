自由車》慘！女子環法混亂車禍 30人連環撞成一團

Tour de France Femmes sees 30-woman pile-up as rider has leg untangled from own wheel https://t.co/gSBlRmWSUB pic.twitter.com/sE8qxpW0va — Mirror Sport （@MirrorSport） July 28, 2022

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022女子環法自由車賽，第5賽段途中發生混亂撞車意外，至少30名車手撞成一團，不幸中的大幸是，多數女將都是手腳擦傷，其中僅一名車手鎖骨斷裂並無生命危險。

第5站從巴勒杜克到聖迪德孚日的175.6公里漫長賽段，Le Col-Wahoo車隊的英國女將霍登（Lizzie Holden）淪為「受害者」之一，她在最後45公里從大集團中間摔倒，後面車手煞車不及也陸續追撞，場面相當可怕，由於越撞越多車子層層堆疊，這位24歲車手雖未受傷，好不容易從車堆與人堆中脫困時，坦承確實被嚇到，「當時我們都跟很緊，發生太快了，你根本沒時間停下來。還好我沒有受傷，只需要更換車子，但有些女孩情況比較糟，希望她們會好起來。這很瘋狂，而且有點危險，但正是比賽一部分。」

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最終拿下單站冠軍的荷蘭車手薇比絲（Lorena Wiebes），隔天也在第6賽段高速下坡時摔車，同樣殃及數人，《歐洲體育台》還形容這痛苦場面簡直是「災難」。

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