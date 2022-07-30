MLB》小熊教頭場邊超有戲 雙手比中指成了國外「新梗圖」！

小熊總教練羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊昨天以2比4不敵舊金山巨人，小熊總教練羅斯（David Ross）還被拍下在比賽中用雙手「比中指」的畫面，立即在網路上瘋傳，更被網友製作成各種「迷因圖」。

《紐約郵報》報導，羅斯前役在休息區突然用雙手比中指，仍不清楚他是對誰比中指，但這段畫面引起網友熱議。一名國外網友就在推特上寫道，「隨著交易大限將至，我對小熊隊的感覺也是這樣，羅斯。」這是指小熊隊可能會在8月2日（美國時間）的交易截止日前，當個賣家出售自家好手。

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《紐約郵報》推測，由於巨人昨天的先發投手伍德（Alex Wood）前6局沒有讓小熊隊敲出安打，羅斯可能是對此感到失望，小熊最後輸球，也中止近期的6連勝。

伍德此役是交出6.2局失2分好投，摘得今年第7勝。羅斯稱讚伍德是名非常具有欺騙性的投手，讓小熊球員會去追打一些好球帶外的球。

David Ross ain’t looking too happy pic.twitter.com/jEHdM7ky6v — Barstool Sports （@barstoolsports） July 29, 2022

This pretty much says it all. pic.twitter.com/je2ZQeDbj0 — Paul Sullivan （@PWSullivan） July 29, 2022

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