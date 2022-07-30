MLB》「法官」第40轟出爐 創洋基隊史第三人達成的壯舉！

洋基賈吉開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在主場面對皇家，除了守備上沒收一發全壘打外，他在第3局揮出一發兩分砲，幫助洋基以3比0領先。賈吉也成為洋基隊史第三位能在7月底前達成單季40轟的選手。

洋基3局下1出局攻占一壘，賈吉鎖定皇家先發左投布比克（Kris Bubic）一顆81.4英里的變速球，一棒掃出左外野兩分砲，本季第40轟出爐。這一發全壘打的擊球初速為110.2英哩（約177.3公里），飛行距離為449英呎（約136.8公尺）。

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洋基賈吉開轟。（美聯社）

根據大聯盟分析師藍斯（Sarah Langs）在推特上指出，賈吉成為洋基隊史第三位在7月底前，擊出第40轟的選手。前兩位分別是1928年棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）的41轟、以及1961年馬里斯（Roger Maris）的40轟。

《ESPN Stats & Info》指出，賈吉是自2001年之後，第一位在7月底達成40轟的球員。2001年當年有傳奇強打邦茲（Barry Bonds）、岡薩雷茲（Luis Gonzalez），都在7月底前達成40轟。

此外，邦茲在2001年賽季達成單季73轟的壯舉，至今仍是大聯盟單季最多轟紀錄。

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