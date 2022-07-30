網球》波蘭球后家鄉賽爆冷止步8強 紅土18連勝遭斬斷（影音）

史薇泰克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）以地主身分出戰波蘭公開賽，在8強踢到鐵板、爆冷門不敵法國第5種子賈西亞（Caroline Garcia），也終結個人在紅土的18連勝。

21歲的史薇泰克在前澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）無預警宣布退休後，成為女單新霸主，今年勇奪個人第2座法網冠軍，一度拉出本世紀女網最長的37連勝，直到在溫網第3輪中斷紀錄。

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無緣在草地大滿貫首度封后，始終心繫戰事的史薇泰克溫網後先在波蘭克拉科夫主辦一場為烏克蘭募款的表演賽，與前波蘭一姐拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）進行跨世代對決，接著在本週的WTA250等級的波蘭公開賽正式回歸賽場。

賈西亞。（歐新社）

回到最拿手的紅土，史薇泰克前兩輪都以直落二過關，不料在8強卻以1：6、6：1、4：6在三盤大戰中不敵世界45的賈西亞，除無緣在家鄉奪冠，也吞下自2021年法網8強後的紅土賽事首敗。

至於爆冷擊敗球后的賈西亞，除是生涯首度打敗世界第1，也成為2005年皮爾絲（Mary Pierce）以後第一位在紅土打敗球后的法國女子選手。

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