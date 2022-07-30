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NBA》不只考慮前勇士後衛！ 國王宣布簽下32歲防守悍將

2022/07/30 09:08

拉夫多瓦回歸NBA。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已連續16年未進季後賽的國王，今年休季動作頻頻，今天球團再宣布簽下前騎士冠軍後衛戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova），這也是他睽違1年再度重返NBA。

今年將滿32歲的戴拉夫多瓦，過去曾在聯盟闖蕩8個賽季，並在2016年幫助騎士奪下隊史第一座冠軍。不過2020-21賽季他因遭逢闌尾切除手術和嚴重腦震盪所困僅出賽13場，並傳出可能提前退役，所幸去年他轉戰澳洲職籃表現優異並入選年度第2隊，使他如願回到NBA。

國王新任主帥布朗（Mike Brown）過去在騎士擔任教練期間也曾與戴拉夫多瓦有過共識，據傳球隊近期為了補強後場人手，在月初找來多名人手測試，包括前勇士後衛庫克（Quinn Cook）也曾在考慮名單當中。

國王今年夏天除了選秀會上以第4順位拿下前鋒K.穆雷（Keegan Murray）外，球隊也在自由市場簽下去年在湖人大放異彩的孟克（Malik Monk），並向老鷹交易來射手赫特（Kevin Huerter），希望能圍繞兩大主力福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis），終結連16年未進季後賽難堪紀錄。

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