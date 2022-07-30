日職》回不去洋基了？9億高薪的田中將大 日媒估下季年薪恐遭砍半

田中將大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲33歲名投田中將大，今年薪水高達9億日圓（約新台幣2.05億）是全聯盟最高薪的選手，本季繳出5勝7敗防禦率2.81的表現，成績看似不差，但也未到宰制全聯盟的表現。日媒指出，田中將大的合約季後到期，若他續留樂天，薪水恐遭砍半。

田中將大本季先發15場有11場優質先發，戰績5勝7敗，防禦率2.81，吃下102.1局，合計賞82次三振，挨了11發全壘打，被打擊率為0.233，每局被上壘率（WHIP）為1.04。田中將大去年則是投出4勝9敗防禦率3.01的表現。

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《日刊現代》報導，一名球界關係人士表示，田中將大希望能再回到洋基，若他要轉戰大聯盟其他隊，可能性並非為零，但田中將大沒有意願。

該人士指出，今年太平洋聯盟達到三成打擊率的選手（達成規定打席數內）僅有2人，是超級投高打低的狀況，因此田中這樣的成績無法讓洋基感興趣。而田中將大對培養自己的樂天很感恩，應該會選擇繼續效力樂天。

《日刊現代》分析，年薪可能會是田中將大的問題，他在2020年休賽季以年薪9億日圓、2年合約回鍋樂天。雖然田中將大明年可能繼續效力樂天，但若以去年的成績來看，很難和9億日圓匹配，年薪可能會砍半。

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