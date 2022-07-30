MLB》棒打塞揚強投前隊友！張育成出戰守護者繳雙安

張育成今有雙安演出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場迎戰守護者，台灣好手張育成擔任第9棒游擊手，從前隊友、塞揚強投畢伯（Shane Bieber）手中敲出兩支安打，不過光芒終場以1：4吞敗。

光芒今在首局靠崔志萬的適時安打先馳得點，張育成在2局的首打席逮中畢伯的93英哩的速球，敲出左外野方向安打，不過隊友沒能將他送回，此局其他三名光芒打者都是吞K作收。

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張育成在4局兩出局一壘有人情況下再度面對畢伯，又是逮中92英哩的速球敲出左外野方向安打，接著畢伯發生投手犯規，光芒攻佔二三壘，不過缺乏適時一擊，沒能攻下分數。

守護者在4局靠吉梅涅（Andres Gimenez）的長打追平比數，接著5局拉米瑞茲（José Ramírez）敲出超前兩分砲，幫助球隊拉開3：1領先，他在7局再度建功，中外野方向適時安打助守護者拉開至3分差。

張育成7局下第3度面對畢伯，2好0壞後看著一顆外角偏低的滑球進壘沒有出棒，被主審拉弓宣判三振，總計今3打數2安打，是今天唯一能從畢伯手中敲出雙安的光芒打者，賽後打擊率0.198。

畢伯今主投7局僅挨5失1分飆出8次三振，收下本季第5勝，防禦率3.41。

畢伯。（法新社）

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