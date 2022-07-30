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NBA》爵士索價驚人嚇跑尼克 名記曝米契爾交易案呈現停滯

2022/07/30 10:17

米契爾新賽季動向備受關注。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士日前傳出願意聆聽3屆明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）報價後，力馬引來尼克前來詢問，不過由於索價過去高昂，交易始終未有進展。《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天更爆料雙方已停滯近2個禮拜，未再針對交易進行進一步討論。

查拉尼亞提到，根據消息人士透露，爵士和尼克商討米契爾交易目前停滯不前，甚至傳出雙方過去2周未再有過聯絡，但鹽湖城並沒有放棄送走米契爾，據傳黃蜂和巫師兩隊近期也曾前來探詢相關報價。

不過查拉尼亞也表示，尼克仍是米契爾最有可能下家，球隊未來將有多達8枚首輪籤能夠運用，加上陣中又擁有葛林姆斯（Quentin Grimes）、昆克利（Immanuel Quickley）、大前鋒托平（Obi Toppin）等潛力年輕小將，不論手上籌碼或是交易誘因都勝過其他想要爭取球隊。

尼克在爵士願意開放聆聽米契爾報價後就展開高度興趣，不過爵士總經理安吉（Danny Ainge）卻獅子大開口，想一口氣取得其中6枚選秀籤，並希望將葛林姆斯、昆克利、托平及麥克布萊德（Miles McBride）等人全部放進包裹，也使尼克有所卻步。

爵士今年夏天才剛告別明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），並從交易案獲得4枚首輪籤，若米契爾最終也被送走，也代表球隊新賽季將全部推倒，正式迎來重建。

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