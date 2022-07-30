晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》戰勝周遭嫉妒不斷書寫歷史 「風之孫」李政厚透露遠大目標

2022/07/30 10:50

李政厚（右）。（取自培證英雄官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕23歲培證英雄好手「風之孫」李政厚28日達成生涯千安里程碑，這位星二代也表示，很高興能克服周遭的嫉妒目光，創造屬於自己的歷史。

李政厚在日前面對KT巫師的比賽達成生涯千安里程碑，以23歲11個月又8天打破李承燁25歲8個月又9天的紀錄，成為史上最年輕的千安打者，同時以747場出賽，打破父親李鍾範的779場，成為以最少出賽完成千安的選手。

李政厚透露，賽後也收到LG二軍教頭、父親李鍾範的道賀，「爸爸對我說：『你很努力獲得了這樣的成績，我為你感到驕傲。』」

李政厚說，當天並沒有想到紀錄，也沒有抱著「今天一定要完成」的想法，就是做了與平常相同的準備，不過另一方面，此次再度打破父親的紀錄，他也不諱言能夠頂住星二代的光環並不容易。

李政厚表示，自己在踏入職棒之前、一場比賽都還沒打的時候，就一直頗受外界關注，當中不乏一些嫉妒的聲音，「現在能夠戰勝這些嫉妒讓我感到自豪。」

不斷書寫歷史的李政厚未來能否旅外引發關注，他在談及未來目標時表示，如果留在韓職，目標就是達成史無前例的3000安，根據韓媒《OSEN》使用「棒球數據之父」詹姆斯（Bill James）的「Favorite Toy」計算方式，李政厚未來達到3000安的機率為37%。

不過李政厚較大機會還是進軍海外，這位2023年後就能行使入札權利的安打機器表示，「如果到國外打球，目標就是在該聯盟繼續當一個成功的選手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。