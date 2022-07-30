韓職》戰勝周遭嫉妒不斷書寫歷史 「風之孫」李政厚透露遠大目標

李政厚（右）。（取自培證英雄官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕23歲培證英雄好手「風之孫」李政厚28日達成生涯千安里程碑，這位星二代也表示，很高興能克服周遭的嫉妒目光，創造屬於自己的歷史。

李政厚在日前面對KT巫師的比賽達成生涯千安里程碑，以23歲11個月又8天打破李承燁25歲8個月又9天的紀錄，成為史上最年輕的千安打者，同時以747場出賽，打破父親李鍾範的779場，成為以最少出賽完成千安的選手。

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李政厚透露，賽後也收到LG二軍教頭、父親李鍾範的道賀，「爸爸對我說：『你很努力獲得了這樣的成績，我為你感到驕傲。』」

李政厚說，當天並沒有想到紀錄，也沒有抱著「今天一定要完成」的想法，就是做了與平常相同的準備，不過另一方面，此次再度打破父親的紀錄，他也不諱言能夠頂住星二代的光環並不容易。

李政厚表示，自己在踏入職棒之前、一場比賽都還沒打的時候，就一直頗受外界關注，當中不乏一些嫉妒的聲音，「現在能夠戰勝這些嫉妒讓我感到自豪。」

不斷書寫歷史的李政厚未來能否旅外引發關注，他在談及未來目標時表示，如果留在韓職，目標就是達成史無前例的3000安，根據韓媒《OSEN》使用「棒球數據之父」詹姆斯（Bill James）的「Favorite Toy」計算方式，李政厚未來達到3000安的機率為37%。

不過李政厚較大機會還是進軍海外，這位2023年後就能行使入札權利的安打機器表示，「如果到國外打球，目標就是在該聯盟繼續當一個成功的選手。」

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