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MLB》7.2局好投勇奪本季第14勝 39歲韋蘭德生涯240勝到手

2022/07/30 11:41

韋蘭德收下本季第14勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場迎戰水手，39歲兩屆塞揚得主韋蘭德（Justin Verlander）技壓去年美聯得主雷伊（Robbie Ray），繳出7.2局僅失1分的好投，率隊以11：1贏球，收下獨居聯盟之首的14勝，也是生涯第240勝。

太空人今天火力全開，團隊合計掃出15支安打，迪亞茲（Aledmys Díaz）2局陽春砲助隊先馳得點，3局阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、柏格曼（Alex Bregman）適時一擊幫助東道主拉開至4：0領先。

太空人在6局在阿瓦瑞茲轟出本季第30轟、杜邦（Mauricio Dubon）也開砲的情況下再寫4分大局，打完7局已取得10：0遙遙領先。

獲得隊友充分火力奧援的韋蘭德，今前5局僅被敲出兩支短程安打，前7局力保未失，直到第8局接連被溫克（Jesse Winker）、J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）敲出二壘安打才失掉第1分，隨後就被換下場。

太空人8下靠迪亞茲的單場雙響砲以10分差大勝，7.2局僅挨5安失掉1分，另有1保送5三振的韋蘭德，順利奪得本季第14勝，賽後防禦率1.81。

水手雷伊2.2局就失掉4分，苦吞本季第8敗，防禦率4.11。

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