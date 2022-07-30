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U12》日本隊球風大變？ 新監督井端弘和透露：不短打

2022/07/30 10:55

井端弘和。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本武士隊今下午強碰昨天3局8轟的美國隊，這是日職名將井端弘和執掌兵符後、迎接的第一場國際賽。早在出征台灣前他就明言，盡量不讓小朋友去短打。

過去U12日本隊由前巨人球星仁志敏久執掌兵符，他去年接任橫濱二軍監督後，井端弘和毛遂自薦接棒U12監督。井端在日職打過17年，曾奪過5屆最佳九人、7屆游擊金手套，2013年經典賽更是大心臟，18打數猛敲10支安打，打擊率高達5成56，包括複賽對台灣隊的起色回生一擊。

被問到上任U12監督要打什麼樣風格的棒球？井端弘和很明確回應，「不會讓小朋友短打。」

井端解釋，小朋友最重要的還是去好好打擊，投出一場好球，「當然棒球是團隊在打，但我認為著重在小學生的個人表現也沒關係，採取積極的進攻，去延伸自己擁有的長處，這是我認為最重要的地方。」

不短打是理想狀態，有時還是有必要操作。井端不諱言，為了贏球，這次國手選拔特別選了腳程最快的球員，「我選他時有特別交代，要好好學會短打和打帶跑。」

井端認為，既然都來打國際賽就想要贏，如果出現一些關鍵時刻，或是比賽後半段可能牽動勝利，他會用一些要贏球的手段，「但我盡量不會用，就靠打擊去贏下來，讓人家知道，日本隊也是很能打的。」

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