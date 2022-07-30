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MLB》天使大物要命失誤 國外網友嘆：「防守根本災難！」（影音）

2022/07/30 12:12

遊騎兵希米恩（右）靠著一支二壘安打，連衝4個壘包跑出「另類場內轟」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使23歲外野手阿德爾（Jo Adell）今天在防守上出現要命守備失誤，讓遊騎兵希米恩（Marcus Semien）靠著一支二壘安打，連衝4個壘包跑出「另類場內轟」。

前4局天使隊打線遭到遊騎兵先發左投培瑞茲（Martin Perez）壓制，沒有揮出安打。5局下1出局後，阿德爾揮出左外野二壘安打，這也是天使團隊此役首安。

不過，第6局上，希米恩揮出左外野二壘安打，這顆球一路滾至全壘打牆，阿德爾沒有掌握好球的滾動方向，讓球滾至一旁。阿德爾接著要撿球時，也未第一時間撿起來，他把球回傳內野後經過轉傳，天使捕手鈴木清（Kurt Suzuki）也未接到球，因此讓希米恩連繞四個壘包，衝回本壘得分。同時這也是遊騎兵隊的第1分。紀錄上是給希米恩二壘安打，以及阿德爾一次守備失誤。

阿德爾的防守表現引起國外網友議論，有網友就說，「阿德爾在防守端是災難。」、「阿德爾根本過譽」、「這外野守備也太糟了。」

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