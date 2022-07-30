MLB》勇士萊利開轟外加猛打賞 萊特摘第13勝暫居國聯勝投王

勇士萊利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭特勇士先發投手萊特（Kyle Wright）今天交出6.2局失2分好投，外加萊利（Austin Riley）猛打賞包含1轟進帳3分打點，勇士隊終場以5比2擊敗亞利桑那響尾蛇。萊特摘得國聯最多的13勝。

近況相當火熱的萊利，此役單場3安3打點，包含一發陽春砲，7月份至今交出11轟、24分打點，單月打擊率高達0.427。本季他出賽99場，有著29轟、67分打點、打擊率0.299的成績。

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萊利先發投手萊特。（今日美國）

萊特今主投6.2局被敲5安，包含挨了1轟，失掉2分，送出5次三振，賽後防禦率為2.93。萊特收下第13勝仍暫居國聯勝投王，同時也是先發6連勝，近7戰先發的防禦率僅2.93。

《美聯社》報導，萊特賽後表示自己今天的狀況不算好，「我沒有把球丟好，自己的速球還行，但變速球就不好，我可以用一些卡特球。我今天是靠曲球，能投出好球，讓對手追打，以及製造滾地球。」

響尾蛇先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）今主投6局被敲8安，包含1轟，失掉5分4分自責，吞下今年第10敗，賽後防禦率為3.83。

勇士隊目前戰績60勝41敗排在國聯東區第二，和國聯東區龍頭大都會有3場勝差。

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