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NBA》D.格林爆料去年曾詢問德羅森加入勇士 卻遭對方果斷回絕

2022/07/30 12:32

德羅森本季在公牛重拾王牌身手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士上個賽季獲得總冠軍，不過陣中攻防核心D.格林（Draymond Green）近日爆料去年夏天他曾詢問德羅森（DeMar DeRozan）是否願意加盟金州大軍，沒想到竟慘遭對方拒絕。

勇士去年賽季並未找來大咖球星加盟，不過靠著當家一哥柯瑞（Stephen Curry）超群表現以及K.湯普森（Klay Thompson）健康回歸，最終如願重返決賽舞台並贏得冠軍金盃。近日D.格林也在自己播客節目上邀請到公牛王牌德羅森，並提到他去年曾致電問他有無意願轉戰金州，但卻遭到一口回絕。

D.格林提到，去年當德羅森還是自由球員時，他就時常打電話和他談天說地，但只要話題轉向「要不要來勇士？」，德羅森態度就會180度大轉變，並表明自己決定不會去到那裡。不過D.格林也不改直率個性說道，「當時我告訴你來到勇士，我們可以贏得總冠軍，但你最後沒來，我們還是贏得冠軍。」

德羅森雖然最終未前往勇士與冠軍擦身而過，不過他去年夏天獲得一紙公牛開出的一紙3年8500萬美元大約，並且在芝加哥重拾王牌身手，甚至入選年度第2隊殊榮，他本季76場出賽，場均獲得27.9分、5.2籃板、4.9助攻。

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