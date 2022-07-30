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MLB》大谷連2戰未敲安 代理主帥不滿關鍵判決「改變了比賽」

2022/07/30 14:49

天使戈塞林不滿主好球帶判決。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今天4打數沒有貢獻，吞下1次三振，賽後打擊率為0.251，連兩戰沒有敲安。天使隊終場以2比7不敵遊騎兵。天使代理主帥奈文（Phil Nevin）賽後直言，第7局戈塞林（Phil Gosselin）的好壞球判決，改變了比賽。

7局下天使隊2出局攻占二壘，輪到戈塞林上場打擊，球數來到2好3壞時，培瑞茲（Martin Perez）丟一顆偏低的速球，戈塞林以為選到保送，把球棒甩至一旁，但主審托瑞斯（Carlos Torres）卻判定好球，讓戈塞林吞下三振。戈塞林相當不滿，上前和主審爭論，奈文則是在休息室抗議主審的好球帶判決。

奈文賽後受訪表示，他認為戈塞林那個打席的好壞球判決，改變了比賽，「這是非常簡單明瞭的事情。」

天使隊輸球後，吞下2連敗，戰績來到42勝58敗暫居美聯西區第四。

天使代理主帥奈文。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

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