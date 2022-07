MLB》大谷連2戰未敲安 代理主帥不滿關鍵判決「改變了比賽」

天使戈塞林不滿主好球帶判決。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今天4打數沒有貢獻,吞下1次三振,賽後打擊率為0.251,連兩戰沒有敲安。天使隊終場以2比7不敵遊騎兵。天使代理主帥奈文(Phil Nevin)賽後直言,第7局戈塞林(Phil Gosselin)的好壞球判決,改變了比賽。

7局下天使隊2出局攻占二壘,輪到戈塞林上場打擊,球數來到2好3壞時,培瑞茲(Martin Perez)丟一顆偏低的速球,戈塞林以為選到保送,把球棒甩至一旁,但主審托瑞斯(Carlos Torres)卻判定好球,讓戈塞林吞下三振。戈塞林相當不滿,上前和主審爭論,奈文則是在休息室抗議主審的好球帶判決。

奈文賽後受訪表示,他認為戈塞林那個打席的好壞球判決,改變了比賽,「這是非常簡單明瞭的事情。」

天使隊輸球後,吞下2連敗,戰績來到42勝58敗暫居美聯西區第四。

Phil Gosselin was not a fan of his strike call from home-plate umpire Carlos Torres to end the seventh pic.twitter.com/Tm4Pdxdu8y